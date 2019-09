Attendorn (dpa/lnw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines 31-Jährigen in einer Unterkunft für Flüchtlinge in Attendorn bei Olpe ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Das habe ein Richter am Amtsgericht Olpe auf Antrag der Staatsanwaltschaft Siegen am Mittwoch entschieden, berichtete die Polizei. Die Ermittler hatten den 35 Jahre alten tatverdächtigen Mitbewohner des Opfers am Dienstag in Cochem in Rheinland-Pfalz gefasst und vorläufig festgenommen.

Das 31 Jahre alte Opfer ist an einer Stichverletzung gestorben. Der Mann hatte sich am frühen Montagmorgen zunächst via Notruf gemeldet und über Bauchschmerzen geklagt. Der Zuwanderer wurde laut Polizei mit der Stichverletzung im Bauchbereich gefunden, die stark blutete. Trotz intensivmedizinischer Versorgung starb er einige Stunden später. Bevor der Mann starb, hatte er den Mitbewohner beschuldigt. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.