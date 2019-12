Offenburg (dpa/lsw) - Kistenweise Energydrinks haben Diebe aus einem Bahnhofsgebäude in Offenburg (Ortenaukreis) gestohlen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten die Einbrecher in der Nacht zuvor ein Fenster eingeschlagen und aus einem Lagerraum mehr als 90 Kisten mit Lebensmitteln für Snack-Automaten entwendet. In den Kartons seien überwiegend Energydrinks gewesen, sagte ein Sprecher. Zudem hätten die Diebe Kaffee-Getränke und Chips geklaut. "Vielleicht für Silvester. Damit können sie ja dauerhaft wachbleiben." Die Polizei sucht nach Zeugen.