Offenbach (dpa/lhe) - Zwei Unbekannte haben ein Wettbüro in Offenbach ausgeraubt und dabei mehrere tausend Euro Beute gemacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, bedrohten sie am Samstagabend die Angestellte des Wettbüros mit einer Schusswaffe. Die 56-Jährige musste die Tageseinnahmen in eine Plastiktüte packen. Anschließend flohen die maskierten Täter zu Fuß. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.