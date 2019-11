Frankfurt/Offenbach (dpa/lhe) - Die tödliche Attacke auf die Studentin Tuğçe jährt sich an diesem Freitag zum fünften Mal. Am frühen Morgen des 15. November 2014 wurde die junge Frau auf einem Parkplatz in Offenbach so heftig geschlagen, dass sie stürzte und an den Folgen starb. Knapp zwei Wochen später, an ihrem 23. Geburtstag, wurden die lebenserhaltenden Geräte abgestellt. Die Anteilnahme im In- und Ausland war groß. Für die Tat verurteilt wurde ein damals gerade 18 Jahre alt gewordener Serbe. Die Gewalttat löste heftige Debatten über Jugendkriminalität und Zivilcourage aus.

Tuğçe Albayrak solle in der Nacht im Toilettenbereich des Restaurants zwei 13-jährigen Mädchen beigestanden haben, die unter anderem vom späteren Täter belästigt worden seien, hieß es zunächst. Im Prozess wurde dann deutlich, dass es vor dem Schlag zu wechselseitigen Beleidigungen zwischen der Gruppe um die junge Frau und der Gruppe des späteren Täters gekommen war. Ob die 13-Jährigen tatsächlich Hilfe benötigten, blieb offen.

An die Deutsch- und Ethik-Studentin erinnert ein Gedenkstein an der Universität Gießen, die sie besuchte. Auf dem Parkplatz an der Offenbacher Fastfood-Filiale wurde eine Gedenktafel angebracht, ebenso wie an ihrem Geburtskrankenhaus in Bad Soden-Salmünster. Eine größere Gedenkveranstaltung ist zu ihren fünften Todestag bisher nicht geplant.