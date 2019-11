Offenbach (dpa/lhe) - Nach der Schändung von Soldatengräbern in Offenbach haben die Stadtwerke eine Belohnung für Hinweise auf die Täter ausgesetzt. Zudem sei Anzeige gegen Unbekannt erstattet worden, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Die Belohnung sei auf 1000 Euro festgesetzt worden. Auf dem Friedhof im Stadtteil Bieber waren in der Nacht zum Dienstag mehrere Kreuze an Gräbern von im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten abgetreten sowie Grabsteine und ein Ehrendenkmal beschmiert worden. Im Frühjahr sollen die Steine wieder instandgesetzt werden.