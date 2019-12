Offenbach (dpa/lhe) - Bei einem Streit ist in Offenbach eine Frau niedergestochen worden. Die 39-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 38 Jahre alter Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Über die Waffe bei der tätlichen Auseinandersetzung am späten Montagnachmittag lagen keine genauen Angaben vor. Die Polizei sprach nur von einem "Stichwerkzeug". Wo die Tat sich genau abspielte, wurde ebenfalls nicht mitgeteilt, lediglich, dass es nicht auf offener Straße gewesen sei.