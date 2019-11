Offenbach (dpa/lhe) - Nach einer Serie von Brandstiftungen in Offenbach hat die Polizei zwei Feuerwehrmänner als die mutmaßlichen Täter festgenommen. Es handele sich um 20 und 21 Jahre alte Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr in Offenbach, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sollen seit dem Jahr 2015 immer wieder vor allem Gartenhütten angezündet haben, der Schaden liegt insgesamt bei mehreren hunderttausend Euro. Festgenommen wurden sie am vergangenen Donnerstag nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bürgel, bei dem vier Bewohner leicht verletzt worden waren. Am Freitag wurde Haftbefehl erlassen.