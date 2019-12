Oberwiesenthal (dpa/sn) - Bei einer Kontrolle im erzgebirgischen Oberwiesental hat die Bundespolizei 2,5 Kilogramm verbotene Pyrotechnik entdeckt. In einem Auto hatten drei Jugendliche im Alter von 16, 17 und 18 Jahren am Mittwoch 239 nicht zugelassene Feuerwerkskörper aus Tschechien eingeschmuggelt, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Die Pyrotechnik wurde sichergestellt. Die drei müssen sich nun wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz verantworten.