Oberursel (dpa/lhe) - Nach dem Messerangriff in einer Asylunterkunft in Oberursel (Hochtaunuskreis) mit zwei verletzten Frauen hat sich der Tatverdächtige gestellt. Der per Fahndung gesuchte 36-Jährige sei am Donnerstagnachmittag bei der Polizei in Oberursel erschienen und solle am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Der Mann soll seine Ehefrau und seine Schwiegermutter mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben.

Die Frauen im Alter von 29 und 60 Jahren kamen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Alle drei sind den Angaben zufolge Afghanen und leben in der Unterkunft. Die Tat geschah am Mittwochvormittag. Die Polizei räumte für ihre Ermittlungen die Unterkunft, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.