Obertshausen (dpa/lhe) - Ein 67-Jähriger hat am Freitag in Obertshausen bei Offenbach auf einen Gerichtsvollzieher geschossen und diesen sowie einen Begleiter des Mannes schwer verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht, sind laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Ein weiterer Begleiter habe ein Knalltrauma erlitten. Der mutmaßliche Täter wurde laut Polizei in seiner Wohnung vorläufig festgenommen. Dabei trug er leichte Verletzungen davon.

Die Tat ereignete sich kurz vor 09.00 Uhr im Stadtteil Hausen. Der Mann habe in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, die Schüsse fielen im Eingangsbereich seiner Wohnung. Ein Polizeihubschrauber war den Angaben zufolge im Einsatz, um Übersichtsaufnahmen vom Tatort zu machen.