Obertshausen (dpa/lhe) - Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Obertshausen bei Offenbach haben der oder die Täter Beute in zunächst unbekannter Höhe gemacht. Die Unbekannten konnten nach der Tat am Samstagmorgen fliehen, wie die Polizei mitteilte. Am frühen Morgen war demnach die Alarmanlage an einem Geldautomaten einer Bank, der sich in einem Wohn- und Geschäftshaus befindet, ausgelöst worden. Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter den Automaten durch die Einleitung von Gas zur Explosion gebracht und völlig zerstört. Die dadurch freigelegten Geldkassetten nahmen sie mit.

An dem Gebäude sei kein Schaden entstanden, teilten die Ermittler weiter mit. Zeugen sei ein verdächtiges Fahrzeug mit Frankfurter Kennzeichen in Tatortnähe aufgefallen. Die Kennzeichen könnten möglicherweise gestohlen sein: Ein Anwohner hatte am Morgen den Diebstahl seiner ebenfalls mit "F" beginnenden Kennzeichen bemerkt.