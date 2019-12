Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - Die Polizei hat in Ober-Ramstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) einen um mehr als 2,7 Tonnen überladenen Lastwagen gestoppt. Auf der Ladefläche befand sich ein Radlader, der für dieses Gespann augenscheinlich zu groß war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei einer genauen Kontrolle am Montagnachmittag beanstandeten die Beamten auch die Sicherung der Ladung. Sie untersagten dem 52 Jahre alten Fahrer die Weiterfahrt. Ihm drohen nun eine Geldstrafe und Punkte in Flensburg.