Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 35 Jahre alter Mann soll am vergangenen Freitag versucht haben, mit einem Brandsatz eine Wohnung im südhessischen Ober-Ramstadt (Kreis Darmstadt-Dieburg) in Brand zu setzen und die Bewohner zu töten. Dank der Aufmerksamkeit der Bewohner konnte Schlimmeres verhindert werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Montag mitteilten.

Der mutmaßliche Brandstifter, der nach seiner Flucht bei einer Wohnungsdurchsuchung festgenommen wurden, ist seit Montag in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes, versuchter Brandstiftung mit Todesfolge sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt, hieß es weiter. Zum Hintergrund der Tat und Einzelheiten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.