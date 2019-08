Nürtingen (dpa/lsw) - In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist eine Geburtstagsparty derart aus dem Ruder gelaufen, dass sie nach einem größeren Polizeieinsatz beendet wurde. Nach Angaben der Polizei hatte es schon am frühen Abend "zahlreiche Notrufe" von Anwohnern gegeben. Eine Streife wies daraufhin 15 Feiernde unterschiedlichen Alters an, die Musik auf der Gartenparty an einem Mehrfamilienhaus auf eine "erträgliche" Lautstärke zu reduzieren. Eineinhalb Stunden später gingen weitere Beschwerden ein - und die Beamten rückten erneut an.