Nürnberg (dpa/lby) - Knapp zehn Monate nach einem tödlichen Stoß an einem Nürnberger S-Bahnhof beginnt am 14. November der Prozess gegen zwei damals 17-jährige Jugendliche. Sie müssen sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft haben die beiden Ende Januar nach einem Discobesuch an der Station Frankenstadion beim Warten auf die S-Bahn einen vor ihnen stehenden Jugendlichen ins Gleis gestoßen. Wegen des dichten Gedränges am Bahnsteigrand stürzten dadurch zwei weitere 16-jährige Jugendliche auf die Schienen. Während sich einer der drei durch einen Sprung im letzten Moment retten konnte, wurden die beiden anderen von einem herannahenden Zug erfasst und getötet.

Vom ursprünglichen Vorwurf der fahrlässigen Tötung war die Staatsanwaltschaft am Ende der Ermittlungen abgerückt. Die beiden jungen Männer hätten nicht gewusst, dass zum Tatzeitpunkt mit der Durchfahrt eines Zuges zu rechnen gewesen sei, weil die nächste fahrplanmäßige S-Bahn erst zehn Minuten später eintreffen sollte. Die Eltern der beiden aus Heroldsberg (Landkreis Erlangen-Höchstadt) stammenden Opfer hielten die Anklage wegen Körperverletzung mit Todesfolge laut mehrerer Medienberichte im Juli für verharmlosend.

Der Prozess ist nach dem Jugendgerichtsgesetz nicht öffentlich, wie das Gericht weiter mitteilte. Zunächst waren vier Verhandlungstage bis zum 20. November angesetzt.