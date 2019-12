Bamberg/Nürnberg (dpa/lby) - Weil er eine Frau nachts in einer Tiefgarage vergewaltigt und getötet haben soll, steht von heute an ein 22-jähriger Mann vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth. Im Zustand nicht ausschließbarer Schuldunfähigkeit soll er laut Staatsanwaltschaft im November vergangenen Jahres eine 57-jährige Frau im Treppenhaus der Tiefgarage eines Nürnberger Wohnhauses überfallen, sich an ihr vergangen und sie mit einer übergestülpten Plastiktüte erdrosselt und sie zusätzlich erstochen haben.

Im Auto seines Opfers war er in derselben Nacht auf der Autobahn 73 bei Bamberg von einer Polizeistreife gestoppt worden, weil er in Schlangenlinien unterwegs war. Im Kofferraum entdeckten die Beamten dann die Leiche der Frau.

Weil sich in einem Gutachten Zweifel an der Schuldfähigkeit des Mannes ergaben, wurde der ursprüngliche Haftbefehl gegen ihn aufgehoben und stattdessen seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Für das Verfahren sind zunächst acht Verhandlungstage bis 13. Januar angesetzt.