Nürnberg (dpa/lby) - Mit einem Messer hat ein Mann drei Menschen in Nürnberg verletzt, darunter ein zehn Jahre altes Kind. Anwohner hatten in der Nacht zu Sonntag die Polizei über einen lautstarken Streit informiert, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizisten entdeckten im Treppenhaus des Gebäudes Blutspuren.

Nach ersten Ermittlungen soll ein 30-Jähriger mit einem 31-Jährigen im Treppenhaus des Gebäudes in Streit geraten sein und diesem eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Daraufhin habe der 31-Jährige ein Messer gezogen und auf seinen Kontrahenten sowie eine 30-jährige Frau und das zehn Jahre alte Mädchen eingestochen. Sie erlitten schwere Verletzungen. Alle vier Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen. Angaben zum Grund des Streits und dazu, in welcher Beziehung die Beteiligten zueinander standen, konnte die Polizei zunächst nicht machen.

Die Nürnberger Mordkommission hat Ermittlungen wegen versuchten Totschlags gegen den 31-Jährigen, der das Messer zückte, aufgenommen. Gegen den 30-Jährigen ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.