Nürnberg (dpa/lby) - Beim ersten Einbruch ist er eingeschlafen, beim zweiten Mal hat er seinen Pullover vergessen: Ein 42-Jähriger brach die zweite Nacht hintereinander in ein Wohnmobil in Nürnberg ein. Es War aber um ein anderes Wohnmobil als in der Nacht zuvor, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Warum der Mann ausgerechnet in Wohnmobile einbricht, war zunächst unklar.