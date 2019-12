Beweisanträge in Prozess um tödlichen Stoß auf S-Bahnhof

Nürnberg (dpa/lby) - Im Prozess um einen tödlichen Streit an einer Nürnberger S-Bahnstation entscheidet das Landgericht Nürnberg-Fürth über Beweisanträge der Verteidigung. Unklar war am Mittwochvormittag daher, ob wie ursprünglich geplant am selben Tag die Plädoyers gehalten werden, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Vor der Jugendkammer des Gerichts müssen sich zwei zur Tatzeit 17-jährige Jugendliche wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge verantworten. Sie sollen Ende Januar nach einem Discobesuch drei 16-jährige Jugendliche bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Bahnsteig der Station Frankenstadion ins Gleisbett gestoßen haben.

Während sich ein Jugendlicher durch einen Sprung im letzten Moment retten konnte, wurden die zwei anderen jungen Männer von einem einfahrenden Zug überrollt und getötet.

Die Verteidiger der Angeklagten bestritten bis zuletzt eine Tötungsabsicht. Der Prozess ist nach dem Jugendgerichtsgesetz nicht öffentlich.