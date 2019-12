Nürnberg (dpa/lby) - Ein 17-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag einen Rettungswagen beschädigt und dabei eine Sanitäterin verletzt. Zuvor wurde der Rettungsdienst in die Nürnberger Innenstadt gerufen, da eine junge Frau gesundheitliche Probleme hatte. Die eingetroffenen Helfer wollten die junge Frau im Rettungswagen versorgen und verwehrten dem 17-jährigen Freund den Zutritt. Aus Verärgerung darüber schlug er mit einem Gegenstand mehrere Scheiben des Rettungswagens ein und verletzte dadurch eine behandelnde Sanitäterin. Außerdem riss er die Scheibenwischer ab, so die Polizei am Sonntag.

Die Polizei nahm den betrunkenen Jugendlichen noch vor Ort fest. Gegen ihn wurde ein Haftantrag gestellt. Am Rettungswagen, der nicht mehr einsatzbereit war, entstand ein geschätzter Schaden von etwa 10 000 Euro. Die verletzte Sanitäterin musste im Krankenhaus behandelt werden.