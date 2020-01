Erneut muslimische Gräber in Northeim geschändet

Northeim (dpa/lni) - Auf dem muslimischen Teil des Friedhofs in Northeim haben unbekannte Täter 13 Gräber beschädigt. Es seien Grabsteine umgestoßen, Pflanzen herausgerissen und Grabschmuck zerstört worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Hinweise auf Täter und Motiv gebe es noch nicht, erklärte ein Sprecher. Das Staatsschutzkommissariat, das für politische Delikte zuständig ist, nahm Ermittlungen wegen Störung der Totenruhe auf. Bereits Ende 2018 waren in Northeim mehrere muslimische Gräber geschändet worden. Damals hatten Unbekannte zwölf Grabsteine mit roter Farbe beschmiert. Dabei wurden auch mehrere Hakenkreuze gesprüht und die Namen der Toten unkenntlich gemacht.