Nordhorn (dpa/lni) - Ermittler der Polizei haben wegen Betrugsverdachts vier Wohnungen in Nordhorn durchsucht. Die Mitglieder einer deutsch-libanesischen Großfamilie stehen im Verdacht, eine Frau aus Nordhorn um 200 000 Euro betrogen zu haben. Sie sollen das Opfer zwischen Juni und August genötigt haben, das Geld auf unterschiedliche Konten zu überweisen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten fanden am Dienstag einen vierstelligen Geldbetrag und beschlagnahmten weitere Beweismittel. Wo sich der Rest des Geldes befindet, war zunächst unklar. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.