Nordhausen (dpa/th) - Falsche Polizisten haben in Nordhausen eine 79-Jährige um mehrere tausend Euro Bargeld gebracht. Zwei Männer hätten mehrere Einbrüche im Umfeld vorgegeben und sich mit angeblichen Ermittlungen Zutritt in die Wohnung der Dame verschafft, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Während sich einer der Männer mit der Seniorin unterhielt, sah sich der andere demnach in der Wohnung um. Wenige Minuten später verschwanden die Täter mit mehreren tausend Euro. Am Freitagnachmittag sprachen zudem zwei dunkelgekleidete Männer eine 85-Jährige an und gaben sich ebenfalls als Polizisten aus. Sie trugen der Frau die Einkäufe zur Wohnung, verließen den Ort aber ohne Beute. Ein Zusammenhang wird laut Polizei geprüft.

Die Beamten warnten vor der Betrugsmasche. Polizisten suchten und fragten nicht nach Wertgegenständen, hieß es. Zudem würden in der Regel Besuche von Polizeibeamten zu laufenden Ermittlungen vorher schriftlich angekündigt.