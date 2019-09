Norderstedt (dpa/lno) - Neun Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahre sind in Norderstedt (Kreis Segeberg) bei dem Versuch gescheitert, einen Zigarettenautomat mit einer Flex aufzubrechen. Ein Anwohner sei in der Nacht zu Samstag von dem Lärm des Winkelschleifers geweckt worden und habe die Polizei verständigt, teilte die Polizei am Montag mit. Beim Eintreffen der Beamten seien acht Jungen und ein Mädchen in unterschiedliche Richtungen geflohen. Alle neun Jugendlichen konnten jedoch laut Polizei durch mehrere Streifenwagenbesatzungen gestellt werden. Neben dem Tatwerkzeug seien ein Einhandmesser sowie ein Reizstoffsprühgerät sichergestellt worden.