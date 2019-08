Kaiserslautern (dpa) - Ein im Juli aus der Psychiatrie in Haar bei München geflohener Sexualstraftäter ist in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Der 56-Jährige wurde am Samstagabend nahe Norderstedt, nördlich von Hamburg, gefasst und in eine Fachklinik gebracht, wie die Polizei in Rheinland-Pfalz mitteilte.