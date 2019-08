Nordendorf (dpa/lby) - Nach Pfeilschüssen auf Passanten in Schwaben wird gegen den Täter wegen versuchten Mordes in zwei Fällen ermittelt. Zwei Männer wurden durch die Pfeile schwer verletzt. Der 34 Jahre alte mutmaßliche Schütze sollte am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Wie das Augsburger Polizeipräsidium mitteilte, macht der Mann zu den Vorwürfen keine Angaben.