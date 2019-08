Nordendorf (dpa/lby) - Einen Tag nach den Pfeilschüssen auf Passanten in Schwaben ist am Mittwoch gegen einen 34-Jährigen Haftbefehl wegen zweifachen versuchten Mordes erlassen worden. Der Mann hatte am Dienstagmittag in einem Wohngebiet in Nordendorf (Landkreis Augsburg) mehrere Pfeile auf zwei vor seinem Haus stehende Männer abgeschossen.