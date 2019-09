Norddeich (dpa/lni) - Ein 34-Jähriger hat den Messerangriff auf seine Ehefrau im ostfriesischen Norddeich gestanden. Hintergrund für die Tat sollen dem Mann zufolge Beziehungsprobleme sein. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Aurich am Mittwoch mit. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl beantragt. Ermittelt wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Nach einem Notruf hatte die Polizei am Dienstag die mit einem Messer lebensgefährlich verletzte 32-Jährige in einer Wohnung gefunden. Der Verdächtige stellte sich wenig später der Polizei. Das Paar hatte mit seinen sechs und acht Jahre alten Kindern seit zwei Jahren in Norddeich gelebt. Die Kinder wurden vom Jugendamt in Obhut genommen. Der Zustand der Frau ist den Beamten zufolge weiterhin kritisch.