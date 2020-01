Nohra (dpa/th) - Ein 24-jähriger Mitarbeiter eines in Nohra (Landkreis Weimarer Land) ansässigen Paketdienstes ist laut Polizei beim Diebstahl aus Sendungen erwischt worden. Die Behörde teilte am Mittwoch mit, dass der Mann in der Nacht zum Dienstag zahlreiche Pakete geöffnet und unter anderem Smartphones im Wert von rund 3000 Euro an sich genommen habe. Seine Beute versteckte er demnach in den Firmenräumen, um sie nach Feierabend mitzunehmen. Allerdings habe ein anderer Mitarbeiter des Unternehmens die Ware entdeckt und einem Vorgesetzten übergeben. Als der 24-Jährige nach der anschließenden Nachtschicht beim Verlassen des Unternehmens kontrolliert wurde, hatte er laut Polizei Schmuck und ein weiteres, noch original verpacktes Smartphone im Gesamtwert von rund 1000 Euro bei sich. Nach Polizeiangaben räumte der Mann den Diebstahlsvorwurf ein.