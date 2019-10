Nienburg (dpa/lni) - Nach einem brennenden Wagen in Nienburg vergangene Woche hat dort in der Nacht erneut ein Auto in Flammen gestanden. Obwohl das Feuer zügig gelöscht werden konnte, brannte das Fahrzeug großflächig aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen wurde das am Straßenrand geparkte Auto vorsätzlich in Brand gesteckt. Bereits vergangenen Mittwoch hatte in Nienburg ein Wagen gebrannt. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich um denselben Täter handelt.