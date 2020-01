Nidda/Friedberg (dpa/lhe) - Nach einem eskalierten Fußballspiel bei einem Hallenturnier in Nidda hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Es gehe um den Anfangsverdacht der gefährlichen Körperverletzung, sagte eine Sprecherin am Montag in Friedberg. Drei Streifen waren demnach am Freitag zu dem Turnier und einer angeblichen Massenschlägerei nach Nidda (Wetteraukreis) gerufen worden. Zwischenzeitlich hatte sich die Lage aber offenbar wieder beruhigt: "Niemand schlug sich mehr, niemand gab sich als Geschädigter oder Zeuge zu erkennen", berichtete die Polizei. Das Turnier verlief demnach wieder normal.

Die Turnierleitung habe dann mitgeteilt, dass Spieler zweier Mannschaften aus Rodheim und Büdingen während des Matchs aneinander geraten seien. Es sollen auch Zuschauer an dem Tumult beteiligt gewesen sein. Auf dem Portal "bild.de" war ein Video mit dem mutmaßlichen Vorfall online: zu sehen sind Rangeleien zwischen mehreren Personen, Tritte und Schläge. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet darum, Videos des Vorfalls für die Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.