Nidda/Friedberg (dpa/lhe) - Die Polizei hat in der Wetterau einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Aufmerksame Zeugen hatten beobachtet, wie am frühen Mittwochmorgen zwei Männer über ein Fenster in eine Klinik in Nidda eingestiegen waren, und sofort die Polizei alarmiert. "Die Zeugen machten alles richtig", sagte eine Sprecherin der Behörde in Friedberg.