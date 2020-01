Koblenz (dpa/lrs) - Bei einer Zugfahrt von Koblenz nach Neuwied-Engers hat eine Frau ihre Geige mit Zubehör im Wert von mehr als 10 000 Euro im Regionalzug vergessen. Wie ein Polizeisprecher in Koblenz am Sonntag sagte, informierte die Frau die Bahn, sobald sie den Verlust bemerkte. Allerdings konnten die Bahnmitarbeiter die Geige nicht mehr finden. Nach einer Anzeige bei der Polizei in Koblenz wegen Fundunterschlagung kann die Besitzerin des Instruments jetzt nur noch auf einen ehrlichen Finder hoffen.