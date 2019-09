Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) - Bei einer Prügelei sind zwei Männer in Neustadt an der Weinstraße verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, gerieten die Männer im Alter von 19 und 21 Jahren am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Streit. Zeugen hatten die Schlägerei der Polizei gemeldet. Die Beamten trafen die zwei Männer daraufhin in einem angrenzenden Feld an. Sie hätten sich Prellungen und Schürfwunden zugezogen und seien stark alkoholisiert gewesen. Beide müssen der Polizei zufolge nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen. Bei der Rangelei hätten die Männer zudem ein geparktes Auto beschädigt, hieß es.