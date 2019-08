Neustadt an der Orla (dpa/th) - In einem Waldgebiet bei Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) hat die Polizei einen Mann gestellt, der dort wohl eine Hanfplantage angelegt hatte. Ein Förster habe die Pflanzen zuvor entdeckt, teilte die Saalfelder Polizei am Mittwoch mit. Als die Beamten eintrafen, war ein 40 Jahre alter Mann gerade dabei, die mehr als 20 Gewächse zu gießen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere Drogen entdeckt. Gegen den 40-Jährigen werde nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, hieß es.