Neustadt/Aisch (dpa/lby) - Eine 57 Jahre alte Frau ist in Neustadt an der Aisch (Mittelfranken) festgenommen worden, nachdem sie mit einer Axt auf ihre 49 Jahre alte Mieterin losgegangen war. Das teilte die Polizei Mittelfranken am Mittwoch mit. Der Vorfall hatte sich bereits am vergangenen Wochenende ereignet. Vorausgegangen war ein Streit um Mietangelegenheiten, sagte ein Polizeisprecher.