Neustadt am Rübenberge (dpa/lni) - Die Staatsanwaltschaft Hannover hat die Ermittlungen gegen eine leitende Angestellte einer Pflegeeinrichtung in Neustadt am Rübenberge bei Hannover aufgenommen. Vier ehemalige Mitarbeiterinnen würden der Frau vorwerfen, die Bewohner der Senioren-WG nicht angemessen behandelt zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag. Der NDR Niedersachsen hatte zuvor berichtet, die Frau habe die dementen Bewohner mit kalten Duschen bestraft, sie beleidigt und sie nachts ohne Notrufmöglichkeit eingesperrt. Außerdem hätten Hunde wiederholt ihre Geschäfte in den Räumen verrichtet. Laut NDR bestreitet die Frau alle Vorwürfe.

Bis vor kurzem lebten in der Einrichtung noch sieben Menschen. Zwei von ihnen seien aufgrund der Vorwürfe bereits umgezogen, eine schwer kranke Frau sei gestorben. Die Bewohner würden momentan von der Beschuldigten und einer ungelernten Hilfskraft versorgt. Da die Senioren-WG eine private Einrichtung sei, würden von Seiten der Region Hannover keine Kontrollen durchgeführt. Die Staatsanwaltschaft prüft nun die Vorwürfe und will dann entscheiden, ob eine Straftat vorliegt.