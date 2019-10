Zwickau (dpa/sn) - Binnen einer Nacht haben Unbekannte in Zwickau zwei Zigarettenautomaten gesprengt. Nach Angaben der Polizei vom Freitag benutzten die Täter im Stadtteil Neuplanitz in beiden Fällen Pyrotechnik, um die Automaten zu zerstören. Bei einem erbeuteten sie in der Nacht zum Donnerstag Zigaretten im Wert von 260 Euro und verursachten einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Im zweiten Fall mussten sie ohne Beute abziehen, richteten jedoch großen Sachschaden an. Seine Höhe konnte noch nicht beziffert werden, wie die Polizeidirektion Zwickau weiter mitteilte. Die Polizei ermittelt nun, ob die Sprengungen von denselben Tätern ausgeführt wurden.