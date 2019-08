Neunkirchen (dpa/lrs) - Ein Fahrgast hat im Saarland in einem Zug einen Kunststoffgriff unterhalb einer Sitzbank angezündet. Mitarbeiter der Bahn hätten den Brand rasch entdeckt und gelöscht, teilte die Polizei in Saarbrücken am Mittwoch mit. In dem Abteil befanden sich mehrere Menschen, verletzt wurde niemand. Wer am Montagabend im Bahnhof von Neunkirchen gezündelt hatte, war zunächst unbekannt.