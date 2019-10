Neumünster (dpa/lno) - Die Kriminalpolizei ermittelt in Neumünster wegen gewerbsmäßigen Fahrraddiebstahls in über 100 Fällen. Auf Datenträgern eines Tatverdächtigen hatten die Beamten nach eigenen Angaben Fotos von mutmaßlich gestohlenen und im Internet angebotenen Rädern gefunden. Bei der großen Menge an vermeintlichem Diebesgut, werde davon ausgegangen, dass der Tatverdächtige nicht alleine gearbeitet habe, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Zuordnung der mutmaßlich gestohlenen Fahrräder stelle die Beamten jedoch vor eine Herausforderung. Viele Fahrradbesitzer codierten ihre Räder nicht und eine allgemeine Beschreibung, wie "Ich vermisse mein rotes Damenfahrrad" reiche häufig nicht aus, sagte Polizeisprecher Sönke Hinrichs.

Am kommenden Dienstag können Neumünsteraner, die zwischen November 2018 und Mai 2019 Opfer eines Fahrraddiebstahls geworden sind und diesen angezeigt haben, sich Fotos von gestohlenen Rädern bei der Kripo in der Alemannenstraße 14-18 anzusehen.