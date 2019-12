Neuhaus (dpa/lby) - Ein Räuber hat am Samstagabend eine Supermarkt-Kassiererin mit einem Messer bedroht und Bargeld erbeutet. Der Mann sei in die Filiale in Neuhaus im Landkreis Passau gekommen und habe Geld gefordert, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Nachdem die Kassiererin die Kasse geöffnet hatte, bediente er sich selbst und verschwand zu Fuß. Eine Suche mit dem Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Der Mann soll ein vernarbtes Gesicht haben. Wie viel Geld er stahl, ist nicht bekannt.