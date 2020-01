Hartham (dpa/lby) - Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Geschäft für Pferdesport in Hartham bei Neuhaus am Inn fahndet die Polizei nach einem Mann mit einer Pistole. Der Mann sei zunächst zu Fuß geflüchtet und dann in ein Auto gestiegen, teilte die Polizei auf Twitter mit. Es sei bei dem Überfall niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher. In dem Geschäft seien drei Menschen anwesend gewesen. Derzeit laufe eine Großfahndung. Zahlreiche Streifenwagen und ein Hubschrauber seien im Einsatz. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, vorsichtig zu sein und sich mit Hinweisen sofort an die Polizei zu wenden. Bei dem Überfall sei der Täter maskiert gewesen. Er habe einen dreistelligen Betrag erbeutet.