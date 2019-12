Neuburg an der Donau (dpa/lby) - Ein 41 Jahre alter Mann ist in seiner Wohnung in Oberbayern nach mehreren Messerstichen gestorben. Die 29-jährige Mitbewohnerin des Opfers wurde nach dem Vorfall in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) in der Nacht zum Montag vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben der Polizei zufolge ist sie tatverdächtig, gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. Die Frau hatte demnach selbst den Rettungsdienst alarmiert. Die Hintergründe der Messerattacke waren zunächst unklar.