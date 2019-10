Neubrandenburg (dpa/mv) - Der Polizei an der Mecklenburgischen Seenplatte ist ein Schlag gegen die Drogenkriminalität gelungen. Nach mehr als sechs Monaten Ermittlungsarbeit wurden am Donnerstag in Neubrandenburg drei Tatverdächtige festgenommen, die sich Wohnungen extra zum Marihuana-Anbau angemietet hatten, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Die Drogenfahnder durchsuchten fünf Wohnungen und fanden unter anderem rund 4,5 Kilogramm Marihuana, 800 Gramm Haschisch, mehr als 200 Ecstasy-Pillen und etliche noch nicht abgeerntete Hanfpflanzen.

Die Drogen und mehr als 40 000 Euro Bargeld wurden bei den verdächtigen Neubrandenburgern beschlagnahmt. Die 21, 32 und 32 Jahre alten Verdächtigen sollten noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Zwei der fünf Wohnungen in Mehrfamilienhäusern waren laut Polizei für den Hanfanbau angemietet worden. Die Männer müssten sich wegen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln in größeren Mengen verantworten.