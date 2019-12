Neubrandenburg (dpa/mv) - Unbekannte haben bei Einbrüchen am Wochenende in Neubrandenburg zwei Tresore gestohlen. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erläuterte, waren eine Bäckereifiliale sowie ein Pflegeheim im größten Stadtteil, der Oststadt, betroffen. Allein bei dem Einbruch in der Bäckerei sei ein Schaden von mehr als 11 000 Euro entstanden, wobei vermutlich die Wochenendeinnahmen wegkamen. Passanten hatten die Polizei am Sonntag geholt, als sie die offenstehende Tür des Geschäftes bemerkt hatten. Der Diebstahl eines Safes in einem Pflegeheim sei am Montag gemeldet worden. Hier liege der Schaden deutlich niedriger.