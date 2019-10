Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann hat bei einer Fahrkartenkontrolle eine Zugbegleiterin geschlagen und verletzt. Die Frau sei zur Behandlung ihrer Verletzungen im Gesicht und am Kopf in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag. Der 37 Jahre alte Mann hatte bei seiner nächtlichen Fahrt am vergangenen Wochenende in der Regionalbahn von Heidelberg nach Frankfurt keine gültige Fahrkarte dabei. Bei der Kontrolle kam es dann zu der Auseinandersetzung, dabei zog er der Frau auch an den Haaren. Am Bahnhof in Neu-Isenburg wurde der Betrunkene festgenommen und zur Ausnüchterung in eine Zelle gebracht.