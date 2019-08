Anklam (dpa/mv) - Ein vierjähriges Kind ist am Donnerstag bei einem Auffahrunfall zwischen Anklam und Greifswald schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben prallte eine 36-jährige Frau mit ihrem Wagen in einem Moment der Unachtsamkeit bei stockendem Verkehr auf das Auto vor ihr. Dabei wurde das Kind in ihrem Auto schwer verletzt und wurde ins Uniklinikum Greifswald gebracht. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 105 in Höhe Murchin. Die Straße war zeitweilig halbseitig gesperrt.