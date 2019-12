Münster (dpa/lnw) - Ein Mann hat sich in Münster als Schlichter in einen Streit zwischen zwei Personengruppen eingeschaltet und ist dann selbst attackiert worden. Ein Mann habe ihm plötzlich mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei am Donnerstag über den Vorfall am frühen Dienstagmorgen mit. Der junge Mann lief daraufhin weg, wurde aber von der einen Gruppe verfolgt. Die etwa sechs bis acht Männer hätten ihr Opfer eingeholt und geschlagen und getreten, auch als der 28-Jährige schon am Boden gelegen habe. Sie seien erst geflüchtet, als andere Leute dazugekommen seien. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Ein Polizeisprecher sagte am Donnerstag, der Mann - der in Berlin wohne - sei schwer verletzt. Unter anderem habe er Verletzungen im Gesicht davongetragen.