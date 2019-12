Münster (dpa/lnw) - Bei einer Verfolgungsjagd hat ein Autofahrer in Münster zwei Streifenwagen der Polizei gerammt. Der 26-Jährige soll über den Innenstadtring mit einem gestohlenen Kleinwagen und ohne Führerschein versucht haben, vor den Beamten zu fliehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach bremsten die Streifenwagen den Mann bei dem Vorfall am Dienstag aus und wurden dabei gerammt. In dem Kleinwagen hätten die Beamten die Beute aus zwei Einbrüchen gefunden. Gegen den 26-Jährigen lag ein Haftbefehl vor.