Ampfing (dpa/lby) - Im Skandal um womöglich nicht artgerechte Transporte von lebenden Puten aus Ungarn zu einem Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb in Oberbayern hat die Justiz Vorermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Traunstein prüft, ob sich nach der Anlieferung der Tiere bei der Süddeutschen Truthahn AG in Ampfing (Landkreis Mühldorf a. Inn) Anhaltspunkte für Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen ergeben, wie Behördensprecher Björn Pfeifer der Deutschen Presse-Agentur am Freitag auf Anfrage sagte. Für das Verladen der Puten am Herkunftsort der ostungarischen Truthahnfarm interessiert sich die Traunsteiner Justizbehörde indessen nicht.